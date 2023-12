La seconda e ultima giornata del congresso nazionale forense è stata dedicata tutta alla discussione e alla votazione delle mozioni presentate, snodo fondamentale della due giorni che ha richiamato a Roma quasi duemila delegati.

Hanno ottenuto voto favorevole le mozioni 33, 44, 82, volte ad approvare il disegno per la costituzione di una commissione, con la partecipazione di tutte le componenti dell’avvocatura, incaricata di riscrivere lo statuto della professione e dell’ordinamento forense. I votanti sono stati 567 (favorevoli 340, contrari 203, astenuti 24).

Disco verde per la “Mozione 102”, relativa all’adozione in via istituzionalizzata delle modalità di presentazione delle proposte di deliberato congressuale utilizzate in via di prassi per le sessioni ulteriori. Il documento prevede la possibilità di presentare le proposte anticipatamente per via telematica o in sede congressuale in forma cartacea (votanti 547, favorevoli 256, contrari 260, astenuti 31). Approvate anche le “Mozioni 34” e “108” sulla modifica delle incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge professionale e sulla eliminazione dell’incompatibilità a tutela delle professioni intellettuali ordinistiche (votanti 540, favorevoli 365, contrari 159, astenuti 16).

Sempre in materia di incompatibilità, è stata approvata la “Mozione 29” (ha assorbito la “Mozione 100”) sull’eliminazione totale della possibilità, da parte dei componenti del Consiglio dell’Ordine, di ricevere incarichi giudiziari da parte delle autorità giudiziarie del circondario (votanti 558, favorevoli 292, contrari 244, astenuti 22).

La “Mozione 10”, con primi firmatari gli avvocati Irma Conti, Stefano Radicioni e Marco Gabriele, Maria Agnino, in materia di separazione delle funzioni giurisdizionali e amministrative del Consiglio nazionale forense, è stata respinta per una manciata di voti (votanti 559, favorevoli 256, contrari 288, astenuti 15).

Irma Conti (vicepresidente del Coa di Roma), nonostante l’esito della votazione, evidenzia l’attenzione rivolta al documento da parte dei delegati. «La mozione sulla separazione tra funzioni giurisdizionali ed amministrative in capo al Cnf – commenta l’avvocata Conti - ha avuto ottimo seguito perché attuativa della legge professionale, che prevede almeno una sezione giurisdizionale. Lo scopo è di salvare la giurisdizione domestica da rischi di costituzionalità e contrarietà al diritto euro-unitario perché il nostro organo giurisdizionale, nella medesima composizione, svolge funzioni amministrative e giurisdizionali. Il tavolo tecnico dovrà certamente intervenire. La separazione delle funzioni poi avrebbe comportato la necessità di più componenti con riforma in senso democratico e più rappresentativo del sistema elettorale del Cnf».

È utile rilevare, inoltre, che le mozioni passate senza quorum saranno considerate delle raccomandazioni. A tal riguardo, nei prossimi giorni, l’ufficio preposto del Cnf effettuerà le relative verifiche sul quorum.

Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, esprime soddisfazione per la sessione ulteriore: «Nella storia dei lavori del congresso nazionale forense per la prima volta si è convenuto, tutti insieme, sull’opportunità di istituire un tavolo dell’avvocatura che andrà a riscrivere le regole dell’ordinamento forense sulla base delle mozioni congressuali approvate. È un segno di grande maturità che abbiamo dimostrato, con lo sguardo rivolto al futuro».

Il presidente del Cnf si sofferma anche sui segnali lanciati da Roma. «La prima parte del congresso, - afferma -, dedicata al contrasto alla violenza di genere, è motivo di orgoglio, così come l’aver dedicato il premio dell’avvocatura italiana alla collega iraniana Nasrin Sotoudeh. Il fiocco rosso, indossato da tutti i congressisti, dimostra l’impegno dell’avvocatura contro la violenza di genere e contro la prevaricazione su chi è più debole. Un pensiero lo rivolgo ai giovani colleghi. I lavori del congresso nazionale forense hanno avuto al centro proprio loro. Ci impegneremo molto anche sulle prospettive della giovane avvocatura».

Mario Scialla, coordinatore dell’Ocf, guarda con ottimismo alla fase successiva ai lavori congressuali. «La due giorni di Roma – commenta - si chiude con le modalità che auspicavamo. C’è adesso uno spazio importante per lavorare e condensare i contenuti, che, diversamente, rischierebbero di evaporare. Cercheremo di fare del nostro meglio per rispettare il mandato che deriva dal Congresso».