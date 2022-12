Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, ha curato per Autotorino, primo dealer automotive italiano con 62 sedi e oltre 54mila auto vendute nel 2022, lo sviluppo tecnologico del nuovo portale www.autotorino.it. E' quanto annuncia una nota. Grazie alla sua lunga esperienza nell’accompagnare la transizione digitale del settore Automotive e alle sue competenze trasversali nel mettere la tecnologia al servizio dell’evoluzione del business, Engineering ha contribuito a rendere il nuovo sito di Autotorino un vero e proprio hub digitale, pronto a rispondere a tutte le esigenze di mobilità dei clienti, creando continuità tra esperienza online e servizi offerti nelle sedi. Il nuovo sito di Autotorino, grazie ad avanzate dinamiche di ricerca e a una user experience innovativa, è infatti caratterizzato da un approccio 'mobility as a service', che permette al cliente di acquistare o vendere veicoli, informarsi, entrare in contatto con gli specialisti Autotorino, scoprire, configurare soluzioni di mobilità ‘All-Inclusive’ complete di servizi accessori. Nello stesso tempo il sito è un importante strumento tecnologico con il quale il dealer riesce erogare nuovi servizi innovando i propri modelli di business.