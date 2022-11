Un bando da 300mila euro per migliorare la vita delle persone

Al via la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better World” promosso da Only The Brave Foundation, Fondazione dell’omonimo gruppo (Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, Viktor&Rolf, Amiri, Staff International, Brave Kid), che nasce nel 2008 con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità.

Il bando, realizzato e consultabile sulla piattaforma digitale studiata e realizzata da Italia non profit https://braveactions.italianonprofit.it, mette a disposizione un importo pari a € 300.000 a sostegno delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

Visto il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue emergenze e urgenze nazionali e internazionali, OTB Foundation vuole concretizzare la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse aumentando il suo impegno e lanciando due diversi Bandi. Il primo riguarda l’avvio o lo sviluppo di empori solidali in Italia, luoghi destinati non solo alla distribuzione alimentare a sostegno delle persone in difficoltà, ma anche spazi dove offrire attività di assistenza e formazione per chi ne ha più bisogno.

Il secondo abbraccia una visione internazionale e riguarda – attraverso l’investimento in due ambiti – i temi dell’empowerment femminile e giovanile. Un ambito è rivolto a progetti e iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne nei Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e privazione delle libertà. L’altro ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione, attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo.

“Con questa edizione di Brave Actions For A Better World intendiamo sostenere ancora di più le organizzazioni non profit, impegnandoci con ben due Bandi perché le emergenze sono tantissime” – dichiara Arianna Alessi, Vice Presidente di OTB Foundation. “Considerato che sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta solo in Italia1, vogliamo attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico con il bando degli empori solidali. Sul versante dell’empowerment femminile e giovanile siamo certi che l’abolizione della discriminazione di genere sia una condizione fondamentale per lo sviluppo umano e per il progresso delle società perché è inaccettabile che le donne godano del 75% dei diritti in meno degli uomini così come sapere che esistono milioni di giovani che vivono in condizione di povertà ed emarginazione”.

“Italia non profit è entusiasta di affiancare ancora una volta OTB Foundation in questa iniziativa di filantropia che mette al centro le azioni concrete e coraggiose per rispondere alle tante esigenze sociali esistenti e a quelle emergenti. Il bando – quest’anno – apre ancora di più i suoi confini rivolgendosi anche ai paesi esteri con uno sguardo particolare verso quelli dove i diritti umani sono negati. Vogliamo continuare ad essere al fianco di quella filantropia che lavora ogni giorno per generare un impatto positivo e ridurre le diseguaglianze, riuscendo ad essere sempre di più digitale” – sottolinea Giulia Frangione, CEO di Italia non profit.

Modalità di partecipazione

Le organizzazioni potranno partecipare ai bandi a partire dal 29 novembre iscrivendosi al link: https://braveactions.italianonprofit.it/ e presentando il loro progetto seguendo la procedura online. Saranno ammesse alla fase di valutazione solo le iniziative che avranno completato la procedura d’iscrizione. La chiusura delle candidature è prevista per giovedì 26 gennaio 2023, mentre le premiazioni dei vincitori si svolgeranno mercoledì 29 marzo 2023.