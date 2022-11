Elezioni Coa di Roma, ecco la lista “con Galletti”

«Grazie al lavoro svolto sotto la presidenza di Antonino Galletti, il Consiglio dell’Ordine ha meritato l’apprezzamento dell’Avvocatura, romana e non solo, per l’autorevolezza dimostrata e per la capacità manifestata anche durante la pandemia, intervenendo in ogni sede per tutelare i diritti ed il lavoro degli Avvocati», così, in una nota, gli avvocati Paolo Nesta e Alessandro Graziani hanno annunciato la presentazione della “Lista Nesta – Graziani con Galletti” alle elezioni del Coa di Roma – che si terranno dal 16 al 20 Gennaio 2023 – «con lo specifico scopo di esprimere il senso di continuità e riconoscimento all’esperienza ed all’impegno, profuso costantemente negli anni da chi conferisce il nome a questa lista».

«A fine anno – si legge nella nota – si giungerà alla scadenza di questa consiliatura e sarà necessario eleggere i componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine per il successivo quadriennio 2023/2026». «Per proseguire il percorso virtuoso già intrapreso con il Consiglio uscente – concludono Nesta e Graziani – anche loro supporteranno la nostra lista, composta anche da Colleghi di elevata esperienza ed esponenti di spicco di due importanti Associazioni Forensi, che si propone di garantire la continuità del lavoro svolto nell’ultimo quadriennio consiliare e di tutelare adeguatamente la professione forense con il rafforzamento dell’autonomia, indipendenza, dignità e rilievo sociale degli Avvocati».

Le elezioni del Coa di Roma si terranno dal 16 al 20 Gennaio 2023, dalle 08:30 alle 14:00, presso l’Aula Avvocati presso la Corte Cassazione. Ecco la lista dei candidati:

1. Paolo NESTA

2. Alessandro GRAZIANI

3. Angelica ADDESSI

4. Maria AGNINO

5. Alessia ALESII

6. Lucilla ANASTASIO

7. Antonio CAIAFA

8. Carla CANALE

9. Massimiliano CESALI

10. Vincenzo COMI

11. Irma CONTI

12. Grazia Maria GENTILE

13. Marco LEPRI

14. Enrico LUBRANO

15. Cristina TAMBURRO

16. Paolo VOLTAGGIO