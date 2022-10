Ha vinto Giorgia…e la Repubblica riscopre la pandemia

E’ successo di colpo, probabilmente nella notte. Senza alcun preavviso. E i primi (e forse gli unici) a capirlo sono stati quelli di Repubblica che, se non ci fossero, bisognerebbe proprio inventarli.

Intanto li ringraziamo per averci avvertiti che il Covid è tornato tra noi, con la minacciosa variante Cerberus che già dal nome evoca scenari infernali anche se i virologi non sanno ancora quanto sia grave e contagiosa.

Le prime cinque notizie dell’edizione online di stamane trattavano tutte il tema del coronavirus, e con toni gravi e preoccupanti. A leggere l’ammiraglia del gruppo Gedi sembra quasi di essere tornati al cupo inverno del 2020, alla vigilia dei dpcm e dei lockdown.

E’ probabile che Repubblica metta in guardia i lettori per senso civico, e in democrazia i grandi giornali servono anche a questo.

Rimane però il sospetto che dietro questa ondata allarmista e questa nobile attenzione per la salute pubblica ci siano motivazioni più politiche che professionali. Basta scorrere i titoli per giustificare il sospetto.

Il governo Meloni diventa così reo di salvare il posto di lavoro dei medici no vax ma anche di condonare le sanzioni a tutti gli over 50 non vaccinati, e poi l’appello di Mattarella a non abbassare la guardia rivolto sempre all’esecutivo, e infine le bordate contro la decisione di non rendere più obbligatorie le mascherine, mentre è in arrivo Cerberus, una variante “che fa paura”.

O di abolire l’ormai inutile e ansiogeno bollettino giornaliero su contagi e decessi.

Il tentativo di far passare Giorgia Meloni e i suoi ministri come una banda di irresponsabili che mette a repentaglio la nostra salute, (quando poi le misure annunciate sono state adottate da tempo in quasi tutti i paesi del mondo) è davvero smaccato.

La sensazione spiacevole è che sembra ci sperino quasi in una nuova emergenza Covid nel nostro paese, e che vedere naufragare il governo val bene qualche funerale.