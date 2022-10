Delmastro sottosegretario, così Meloni vuol “bilanciare” Nordio

Si chiama guerra civile a bassa intensità. È una categoria della politica. La si usa per descrivere ad esempio il clima degli anni di piombo, in particolare lo scontro fra destra e sinistra extraparlamentari. Bene, potrebbe essere rispolverato, il concetto, per spiegare cosa accade sulla giustizia.

E per intendersi meglio, basta partire dai fatti: ad affiancare Carlo Nordio, pur sempre un parlamentare eletto con Fratelli d’Italia, non saranno, come pure ci si potrebbe aspettare, due sottosegretari espressi dai partiti alleati di Giorgia Meloni, cioè Lega e Forza Italia. Nel senso che la Lega non ci sarà, e la premier, considerato che è ormai certo l’incarico di viceministro per l’azzurro Francesco Paolo Sisto, ha spiegato a Matteo Salvini di voler schierare a via Arenula, come numero due, un proprio fedelissimo, il responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro.

In realtà il riequilibrio non riguarda solo Sisto, ma innanzitutto la linea garantista che innanzitutto Nordio, e anche il futuro vice di Forza Italia, incarnano. Meloni ha una propria impostazione, diversa da quella del guardasigilli soprattutto sulle carceri, e ha bisogno di chi se ne faccia interprete. Un quadro di tensione. Se non da “guerra civile a bassa intensità”, be’, da guerra fredda, verrebbe da dire.

E come si farà con la Lega? Con un altro riequilibrio: il sempre più probabile incarico di presidente della commissione Giustizia di Montecitorio da assegnare al salviniano che, fino a poche ore fa, era dato per favorito come sottosegretario alla Giustizia, vale a dire Jacopo Morrone.