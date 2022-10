Fontana presidente della Camera, l’opposizione: «Omofobo e filo Putin». Letta: «Ora la Russia è contenta…»

“No a un presidente omofobo pro Putin” è lo striscione che hanno esposto sui banchi dell’aula di Montecitorio Alessandro Zan e Rachele Scarpa, del Pd, appena iniziata la seduta per l’elezione del presidente. Gli assistenti parlamentari, intervenuti prontamente, hanno sequestrato lo striscione, chiaramente riferito a Lorenzo Fontana.

Fontana presidente della Camera, il commento di Letta

«Ci hanno raccontato che starebbe stata una legislatura di moderatismo, di continuità nelle scelte nell’interesse del Paese. Mi sembra che il voto alla Camera oggi sia contro gli interessi del Paese, che ci allontana dal cuore dell’Europa, una scelta sbagliata che conferma che questa è una maggioranza spostata verso la destra, verso il sovranismo. Fuori dall’Italia qualcuno sarà contento, sicuramente Putin sarà il primo ad esserlo. Una scelta profondamente sbagliata per noi e siamo continuamente ancora di più all’opposizione». Così il segretario Enrico Letta dopo il voto in Aula per la elezione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana.