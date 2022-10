Ingiuste detenzioni, quanto valgono 3 anni da innocente?

Quanto valgono le ingiuste detenzioni degli innocenti? E quanto vale una ingiusta detenzione lunga 1286 giorni, circa 3 anni e mezzo di carcere? Vale 303.277,38 euro. E’ la somma che la quinta sezione della corte d’Appello di Milano ha riconosciuto a Stefano Binda quei mille duecento e passa giorni di custodia cautelare passanti in carcere. Binda era accusato di aver ucciso Lidia Macchi nel 1987.

Ingiuste detenzioni quanto ci costano

Ma è lungo l’elenco delle ingiuste detenzioni ed è ben più lungo e salato il conto pagato dallo stato per risarcire gli innocenti. Ecco qualche cifra: nel 2020 l’Italia ha speso 46 milioni di euro per le ingiuste detenzioni e per gli errori giudiziari. Dal 1992 al 31 dicembre 2020 le persone indennizzate sono state circa 30.000, per un totale di 870 milioni di euro. A pagare è solo lo Stato: chi ha sbagliato continua indisturbato la sua carriera.

L’ingiusta detenzione di Gullotta vale 6 milioni

Giuseppe Gulotta è vittima di uno degli errori giudiziari più gravi della storia della Repubblica. E la sua ingiusta detenzione in carcere è durata 22 lunghissimi anni. Per decenni Gullotta è stato considerato un assassino. Lo costrinsero a firmare una confessione con le botte, puntandogli una pistola in faccia, torturandolo per una notte intera. Alla fine decise di autoaccusarsi: “Era l’unico modo per farli smettere”, raccontò.

Quegli innocenti in galera

Circa il 29% dei detenuti non ha una condanna definitiva, il 15% è in attesa di primo giudizio. Mentre resta ampio il ricorso alla custodia cautelare, nel 2021 sono stati pagati 24 milioni di euro per gli indennizzi per ingiusta detenzione. Sono i dati che emergono dal rapporto di metà anno dell’associazione Antigone: al 30 giugno scorso, a fronte di 54.841 presenze nei penitenziari del Paese, in attesa di primo giudizio sono 8.329 detenuti, gli appellanti 3.658, i ricorrenti in Cassazione 2.693. La percentuale dei detenuti definitivi – pari al 71% – è in aumento rispetto al semestre precedente.