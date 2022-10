“Manomesso l’audio del giudice che disse: contro Berlusconi un plotone di esecuzione”

Ricorderete di certo la famosa frase con cui il giudice di Cassazione Amedeo Franco ammetteva che sì: “Il processo Mediaset nei confronti di Silvio Berlusconi per frode fiscale fu un plotone d’esecuzione”. Oggi il Dubbio è in grado di dimostrare che quella frase molto probabilmente è frutto di un montaggio audio fatto ad arte.

Dobbiamo ammettere che è sempre doloroso per noi del Dubbio utilizzare perizie processuali tese a dimostrare eventuali “scorrettezze” di chi cerca di dimostrare la propria innocenza, ma raccontare la verità, o almeno provare a farlo, fa parte del nostro mestiere.

Ma torniamo ai fatti: il file audio della “confessione del giudice” sarebbe stato registrato nel corso di un colloquio tra lo stesso giudice Franco e Berlusconi da una terza persona che, evidentemente, partecipò a quell’incontro. Ma ora un perito fa sapere che in quell’audio qualcosa non torna. Il file, sempre secondo il perito, sarebbe stato infatti manomesso, montato ad arte. La storia è nota: nel 2013, dopo 7 ore di camera di Consiglio, la Cassazione (Presidente Esposito, Relatore Franco, P. G. Mura) conferma la condanna a 4 anni di carcere per Silvio Berlusconi. La vicenda è quella della frode fiscale sui diritti Mediaset.

L’audio del giudice Franco

Berlusconi decadde dalla carica di Senatore ma volle portare il caso di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo. E fu lì che il Cavaliere presentò il famoso audio dell’incontro tra lui e il giudice Franco, relatore in Cassazione: «Berlusconi deve essere condannato a priori perché è un mascalzone! Questa è la realtà… A mio parere è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia… L’impressione che tutta questa vicenda sia stata guidata dall’alto», affermò Franco nel 2013 in un incontro, dopo la sentenza di condanna, con Berlusconi e alcuni testimoni, uno dei quali registrò la conversazione.

«In effetti hanno fatto una porcheria perché che senso ha mandarla alla sezione feriale? Voglio per sgravarmi la coscienza, perché mi porto questo peso del… ci continuo a pensare. Non mi libero… Io gli stavo dicendo che la sentenza faceva schifo».

«Sussiste una malafede del presidente del Collegio, sicuramente», dichiarò Franco riferendo voci secondo le quali il magistrato Antonio Esposito, presidente della sezione feriale della Cassazione che emise la sentenza di condanna nell’agosto 2013, sarebbe stato “pressato” per il fatto che il figlio, anch’egli magistrato, era indagato dalla Procura di Milano per «essere stato beccato con droga a casa di…». Sempre secondo Franco, «i pregiudizi per forza che ci stavano… si potesse fare… si potesse scegliere… si potesse… si poteva cercare di evitare che andasse a finire in mano a questo plotone di esecuzione, come è capitato, perché di peggio non poteva capitare».

Ma ora più di un’ombra avvolge quell’audio…