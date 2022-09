Funerali della Regina Elisabetta II, chiusa al pubblico la camera ardente

Alle 6:30 di questa mattina (7:30 ora italiana) a Westminster Hall si sono chiuse al pubblico le porte della camera ardente della Regina Elisabetta II: negli ultimi giorni, migliaia di persone hanno atteso per ore in fila per rendere omaggio al feretro della sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni.

Funerali della Regina Elisabetta II, saranno presenti anche Giorgio e Camilla

A quanto pare è stata una “decisione collettiva” della famiglia presa nella notte. I bambini probabilmente saranno in nell’auto con la madre e la regina consorte Camilla e poi entreranno a piedi nel corteo funebre all’interno dell’Abbazia. Si sapeva che la famiglia stava valutando la possibile presenza di Giorgio ma null’altro.