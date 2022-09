Funerali della regina Elisabetta II, conclusa la funzione solenne. Harry e Andrea senza divisa militare. A Londra non c’è Putin

-Un silenzio di quasi due minuti ha concluso i funerali della regina Elisabetta II appena terminati nell’Abbazia di Westminster. Questi due minuti di silenzio, rispettati non solo a Londra ma in tutto il Regno Unito, sono stati seguiti dall’inno nazionale, «God Save the King», cantato nella sua versione maschile da quando Carlo III è diventato re, alla presenza di circa 2 mila ospiti, tra cui molti capi di Stato e di governo giunti da tutto il mondo.

Funerali della regina Elisabetta II, Harry e Andrea senza la divisa militare

Harry e Andrea sono gli unici membri della famiglia reale a non indossare la divisa militare durante i funerali di Elisabetta. Questo perché hanno entrambi rinunciato ai titoli reali.12.33 – E’ stato il primo ministro Liz Truss a leggere la seconda lettura durante la cerimonia funebre di Elisabetta II. La prima era stata letta dalla Baronessa Scotland, segretario generale del Commonwealth.

Funerali della regina Elisabetta II, le parole di David Hoyle

«Gratitudine e ammirazione» per la regina. Queste le parole usate dal decano di Westminster, David Hoyle, per ricordare Elisabetta nel funerale in corso nell’abbazia dove si sposò nel 1947 e dove venne incoronata nel 1953. «Con gratitudine ricordiamo il suo impegno incrollabile per una chiamata così alta per tanti anni come regina e capo del Commonwealth – ha detto il decano – Con gratitudine lodiamo Dio per il suo costante esempio di fede e devozione cristiana».

Funerali della regina Elisabetta II, al via la funzione solenne

La Famiglia reale, guidata da Camilla e Kate, è entrata nell’Abbazia: con loro ci sono George e Charlotte, rispettivamente secondo e terzo nella linea di successione.

Funerali della regina Elisabetta II, bandiera a mezz’asta in Germania

Bandiere a mezz’asta oggi in Germania sugli edifici governativi per i funerali di Elisabetta II. A darne notizia è stato su Twitter il ministero dell’Interno federale, precisando che il ministro dell’Interno Nancy Faeser ha dato disposizioni in tal senso. I ministri dell’Interno di vari stati federati hanno preso lo stesso provvedimento.

Funerali della regina Elisabetta II, bara issata in cima a un carro militare

La bara della regina Elisabetta II sarà issata in cima a un carro militare della Royal Navy di enorme significato cerimoniale quando verrà trasportata, tra pochi minuti, dalla Westminster Hall all’Abbazia di Westminster. Il carro fu prodotto nel 1896 per la Royal Horse Artillery, ma non è mai stato utilizzato sui campi di battaglia: fu usato invece per il funerale della regina Vittoria nel febbraio 1901, e poi per trasportare le bare di re Edoardo VII, re Giorgio V, re Giorgio VI, Winston Churchill e Lord Louis Mountbatten. Come è tradizione per i funerali di Stato, il carro sarà trainato non da cavalli, ma da 98 marinai della Royal Navy.

La processione da Westminster Hall è partita alle 10:44 ora locale. Dietro il corteo, i membri della Famiglia reale: Carlo III a fianco dei tre fratelli, la principessa Anna, il duca di York e il conte di Wessex; dietro al quartetto i nipoti della regina, Peter Phillips, il duca di Sussex e il principe di Galles, seguiti dal genero del defunto monarca, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, dal duca di Gloucester, cugino della regina e da suo nipote, il conte di Snowdon.