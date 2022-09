Covid, l’Ema approva i vaccini aggiornati contro le varianti

L’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha autorizzato i vaccini di Pfizer-Biontech (Comirnaty) e di Moderna (Spikevax) contro la variante Omicron. «Gli studi hanno dimostrato che possono innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo Sars-Cov-2 originale in persone precedentemente vaccinate», spiega l’Ema in una nota. «Gli effetti collaterali osservati con i vaccini adattati erano paragonabili a quelli osservati con quelli originali ed erano tipicamente lievi e di breve durata», ha aggiunto.

Ora spetterà all’Aifa, il 5 settembre, dare il via libera sui vaccini aggiornati. E a quel punto «le prime forniture dovrebbero arrivare entro la prima decade di settembre», spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza. Che ha rinnovato l’invito a vaccinarsi: «Ripeto, facendo un appello chiaro: la quarta dose andrà fatta per i fragili e gli over 60».