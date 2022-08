Le scuse di Sanna Marin: «Sono umana, a volte ho bisogno di divertirmi»

«Sono umana ed anche io a volte ho bisogno di gioia, divertimento e allegria nel mezzo di queste nuvole buie». Così Sanna Marin è tornata a difendere il suo diritto a divertirsi e ballare con gli amici, come mostrano i video e foto stanno provocando un ’partygatè per la giovane premier finlandese. Le parole di Marin sono state accolte con una standing ovation dal pubblico di evento organizzato dai socialdemocratici a Lahti.

La premier ha ammesso che gli ultimi giorni non sono stati facili per lei, aggiungendo di aver fiducia nel fatto che i finlandesi giudichino i politici per il loro lavoro e non per la loro vita privata. «Non ho perso un solo giorno di lavoro e non ho lasciato incompiuto nessun incarico – ha detto la 36enne premier – sto imparando e sto svolgendo il mio lavoro bene come sempre». Ieri Marin ha chiesto scusa per una foto definita «inappropriata» scattata nella residenza ufficiale del premier durante una festa organizzata a luglio dopo un festival rock. Nella foto si vedono due donne, che sono due note influencer, che nascondono il seno scoperto con un cartello con la scritta Finlandia.