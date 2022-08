Ruba 1 euro dalla Fontana di Trevi: due mesi di carcere. Ma scatta la prescrizione

Undici anni sotto processo e una condanna a due mesi e 20 giorni di carcere. Il motivo? Aver rubato una moneta da un euro dalla Fontana di Trevi. È la singolare vicenda di un uomo di 64 anni, che però scamperà la galera perché è scattata la prescrizione.

I fatti risalgono al 2011, quando l’uomo, intento a “rubare” dalla Fontana con l’ausilio di un’asta telescopica, attirava l’attenzione di turisti e vigili urbani. Una volta afferrata una moneta da un euro, interviene la polizia, che sequestra asta e refurtiva e invia gli atti in procura. Inutili le proteste dell’uomo, che sperava di cavarsela con una lavata di capo o al peggio una multa.

Tutt’altro, le cose si mettono male. Il ladro di monetine viene accusato di furto aggravato: nel capo d’imputazione si legge che “al fine di trarre profitto, s’impossessava di una moneta presente all’interno della Fontana di Trevi, di proprietà del comune di Roma”. La condanna in primo grado è di due mesi e venti giorni di reclusione. Il difensore dell’uomo, giudicando il verdetto spropositato (“si è trattato di un euro rubato da una fontana”), ricorre in appello. Ma l’udienza per il processo di secondo grado è fissata a distanza di 11 anni dai fatti. Si arriva così al 7 aprile 2022, quando il giudice pone fine alla vicenda dichiarando che “il caso è chiuso per decorrenza dei termini della prescrizione”.