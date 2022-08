A che servono gli avvocati, ora ci pensa Alexa…

Non solo le previsioni del tempo, l’oroscopo del giorno, la ricetta di un piatto tipico o la canzone preferita. D’ora in poi i possessori del dispositivo Amazon Echo potranno consultare Alexa e chiederle, dopo aver scaricato la skill “La legge per tutti”, informazioni giuridiche. L’inconfondibile voce femminile, che da diversi anni fa compagnia a milioni di persone, proporrà alcune categorie, come per esempio “diritti” o “famiglia”, per consentire all’utente di fare una serie di approfondimenti a tema. Una volta scelta la categoria di interesse, sarà possibile, impartendo il comando vocale al quale il device è stato ammaestrato dai programmatori di Amazon, far leggere l’articolo in grado di soddisfare curiosità legali tra le più disparate. Si va dalle informazioni sullo stato di famiglia a quelle riguardanti il caso in cui un cane dovesse mordere una persona.

Tutto senza intermezzi pubblicitari. L’utente può ascoltare gli ultimi articoli in base alla categoria selezionata oppure interagire con Alexa, facendo direttamente alcune domande. L’approdo delle informazioni legali e della giurisprudenza su Amazon Echo, ma anche su Google Assistant, con l’utilizzo della tecnologia dell’internet delle cose e dell’intelligenza artificiale, è stato possibile grazie al portale “La legge per tutti”, (tredicesimo sito più influente sul territorio nazionale), fondato da Angelo Greco nel 2008. «La nostra ricerca tecnologica – commenta Greco sui suoi canali social -, per venire incontro alle necessità del cittadino, non si è mai interrotta. Anche silenziosamente, noi portiamo ogni giorno avanti numerosi progetti. Ed oggi possiamo dire, con soddisfazione, di aver tracciato un nuovo confine tra il presente e il passato, come mai era successo prima in ambito legale». Greco sostiene che grazie alla sua partnership con Amazon «sarà come avere al telefono un avvocato che vi dirà, in poche parole, se avete ragione o torto».

Ma è proprio questa trasformazione dell’attività forense in una voce trasmessa da una cassa audio, collocabile tanto in cucina quanto in camera da letto o in bagno, ad inquietare parte dell’avvocatura. Il presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), Francesco Perchinunno, è molto duro. «Amazon – afferma – mette in vendita, anzi svende, la professione legale. La nascita del primo avvocato digitale gratuito a portata di clic è un attacco alla dignità della categoria forense. Spero che ci sia un intervento immediato del governo e dell’antitrust per fermare questo scempio. Così si mette a rischio la tutela dei diritti dei cittadini che faranno affidamento su pareri privi di garanzia». L’avvocato Perchinunno chiede interventi mirati. «Dalle notizie diffuse – prosegue – abbiamo conferma di quanto sia urgente intervenire sulle professioni, a partire dalla legge sull’equo compenso per la quale auspichiamo che la capigruppo del Senato inserisca il ddl tra gli affari correnti. La tecnologia deve essere un ausilio ai professionisti, ma non potrà mai sostituirsi all’avvocato. I software di intelligenza artificiale, applicati alla giustizia e alla professione forense, se non regolati possono rappresentare un grave rischio per la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese. Non c’è nessuna garanzia che i software di intelligenza artificiale possano dare risposte corrette ad alcuni pareri. Inoltre, di fondamentale importanza è il tema della gratuità che violerebbe i principi basilari di concorrenza rispetto all’attività di un legale. Per questo motivo Aiga proporrà al prossimo congresso nazionale forense una mozione che impegni le istituzioni forensi a puntare molto sulla riserva di competenza in materia stragiudiziale che la nostra legge professionale allo stato non prevede».