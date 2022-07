Botta e risposta tra le Ucpi e M5S sulle carceri, Caiazza: «Noi persone serie»

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali «saluta con autentica soddisfazione l’ennesimo naufragio del travaglismo italico»: il capo del Dap Renoldi «ha infatti autorizzato esponenti di Nessuno Tocchi Caino a visitare cinque carceri sarde, due delle quali anche con reparti di 41 bis, esattamente come fece, tra gli altri, il dottor Basentini, capo del Dap voluto dal ministro Bonafede, con il Partito Radicale e con la Commissione Carcere della Camera Penale di Roma, d’altronde in coerenza con altre precedenti autorizzazioni (capo del Dap Santi Consolo, ministro Andrea Orlando, per esempio)».

A scriverlo, in una nota, sono le Camere Penali, che suggeriscono «ai promotori della ruggente campagna denigratoria immediatamente lanciata contro il dottor Renoldi (e dunque contro Cartabia, e dunque contro Draghi, e così via) di estendere a questo punto le proprie richieste di chiarimento all’on. Alfonso Bonafede, allora ministro di Giustizia, onde accertare le ragioni di un cosi’ doloroso collasso della integrità antimafiosa del proprio ministero, rendendone conto da subito ai propri colleghi parlamentari, oggi interroganti ed indignati».

Non solo. I Penalisti si dicono «ovviamente solidali con il dottor Renoldi, con la ministra Cartabia e con gli amici, a noi carissimi, di Nessuno Tocchi Caino». Al tempo stesso si dicono «consapevoli che la miseranda vicenda non meriti nemmeno un soverchio impegno polemico: sono grotteschi colpi di coda di una nefasta parentesi politica che il Paese sta già dimenticando».

La risposta pentastellata arriva da Eugenio Saitta, capogruppo M5S nella commissione Giustizia della Camera, e da Giulia Sarti, responsabile Giustizia del Movimento Cinque Stelle. Saitta spiega di non capire «perché l’Unione delle Camere penali non abbia la nostra stessa esigenza di chiarezza rispetto a quanto avvenuto nelle carceri di Sassari e Nuoro, fatti gravissimi e senza precedenti». Secondo l’esponente grillino «con toni sprezzanti ci si accusa di voler fare polemica politica nei confronti dei responsabili istituzionali interessati nella vicenda: falso». Per poi spiegare che al M5S sta a cuore «solo la sicurezza del Paese e la tenuta delle norme contro la mafia».

Secondo Sarti invece «è sorprendente e molto grave la superficialità con cui l’Unione delle Camere penali, autorevole organismo del mondo forense, rilegge la vicenda delle visite di esponenti di “Nessuno tocchi Caino” nelle sezioni speciali delle carceri di Sassari e Nuoro» e «la vicenda è gravissima e senza precedenti, perciò deve assolutamente essere chiarita».

La controrisposta arriva nientemeno che da Giandomenico Caiazza. «Vorrei ricordare agli onorevoli Sarti e Saitta che noi penalisti abbiamo la sana abitudine di parlare dopo aver letto le carte ed udito i testimoni – commenta Caiazza – Il 3 novembre 2017 esponenti radicali furono autorizzati dal Dap a visitare le carceri di Tolmezzo e Padova, ivi compresi i detenuti al 41 bis, e tanto avvenne: allo stesso modo, il 18 aprile 2019, ministro Bonafede (ma l’on. Sarti glissa) fu autorizzata identica visita con colloqui per il carcere di Viterbo, senza alcuna esclusione del 41 bis, i cui detenuti furono infatti pacificamente incontrati». Per poi aggiungere che «il dottor Renoldi ha semplicemente replicato una consuetudine, dunque, appartenuta anche ai governi Cinque Stelle, ho le mail sotto i miei occhi». E poi la stoccata finale. «Noi – conclude Caiazza – siamo persone serie, non spendiamo le nostre giornate parlando a vanvera e scrivendo castronerie, come altri usano fare, la prossima volta, on. Sarti, usi maggiore prudenza nel parlare di superficialità: per le brutte figure dovrebbe pur esistere un plafond, non trova?».