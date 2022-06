Orrore in Texas, 46 migranti trovati morti in un camion

Almeno 46 migranti trovati morti all’interno di camion a San Antonio, in Texas. Sedici persone – 12 adulti e 4 bambini – sono stati trasportati in ospedale. «Terribile tragedia umana», le parole del sindaco Ron Nirenberg riportate dalla Cnn. Il dipartimento della Homeland Security è stato allertato dalla polizia per «una presunta situazione di traffico di esseri umani». L’ipotesi è che il veicolo sia stato utilizzato per attraversare illegalmente il confine tra Messico e Usa. Tre persone sono state fermate.

Alle 18 di lunedì 27 giugno una persona ha sentito grida d’aiuto provenire dal veicolo, come ha spiegato il capo della polizia, Bill McManus, in una conferenza stampa. L’uomo ha trovato il rimorchio parzialmente aperto e all’interno ha visto le persone decedute. I sopravvissuti sono stati ricoverati per colpi di calore e disidratazione. All’interno del camion non c’era acqua.