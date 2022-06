Flop referendum, si spacca il fronte del Sì

Avvocati contro avvocati e radicali contro l’Unione delle Camere Penali Italiane. Dopo il fallimento dei referendum sulla giustizia, c’è molta inquietudine tra chi ha sostenuto il Sì ai cinque quesiti.

A polemizzare per primi sono i penalisti guidati da Gian Domenico Caiazza che, in una nota diffusa già ieri sera, hanno parlato «dell’assurdità di un’iniziativa referendaria appaltata a una forza politica in esclusiva, su quesiti scelti e scritti senza interpellare nessun soggetto politico, associativo, accademico, culturale tradizionalmente vicino al patrimonio delle idee liberali della giustizia». E oggi la risposta, indignata, dei radicali e degli avvocati che non condividono “l’epigrafe” alla consultazione incisa dall’Ucpi.

Simona Giannetti, legale iscritta all’organizzazione e consigliera generale del Partito Radicale, sintetizza il malumore su entrambi i versanti: «È imbarazzante il comunicato della Giunta dell’Unione delle Camere Penali – spiega all’Agi la penalista, portavoce della campagna referendaria a Milano -. Si arroga il diritto di attribuire ai promotori il disastro di una cittadinanza astenuta perché i penalisti non sarebbero stati coinvolti. Rivendico il metodo radicale che da sempre che è quello di fare le battaglie sui contenuti con chiunque voglia affiancarli. Invece tanti avvocati non hanno raccolto le firme perché c’era la Lega e chi avrebbe dovuto stare con noi pancia a terra, come l’Unione, non l’ha fatto. Non era la battaglia di un partito e sarebbe dovuta essere prima di tutto quella dei penalisti che sperimentano sul campo i problemi della giustizia e la necessità delle riforme».

Giannetti evoca Marco Pannella «che cercava terreni comuni», e aggiunge: «Non c’è fine al disastro. Peggio ci sono solo gli avvocati anti leghisti, anti fascisti, che gioiscono di questa società di questa società istigata dai giornali e dal sistema. Che vergogna». Tanti gli avvocati critici con l’Unione che stanno prendendo posizione sui social. Aldo Luchi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, condivide la posizione di Giannetti e afferma di non sentirsi rappresentato dall’organizzazione da cui è uscito anni fa. Beatrice Saldarini, presidente della Camera Penale di Milano, utilizza l’aggettivo «imbarazzante» per definire l’intervista di Caiazza al Corriere della Sera in cui il presidente dichiara che, a causa dell’improvvisazione dei promotori del referendum, «questo atto politico avventato rischiamo di pagarlo tantissimo perché sarà più difficile discutere su questi temi».