I Radicali denunciano Littizzetto all’AgCom: ora lo sciopero della fame

«Sono oltre sessanta i dirigenti e militanti in sciopero della fame con il vicepresidente vicario del Senato Roberto Calderoli e la tesoriera del Partito Radicale Irene Testa, affinché il presidente della Repubblica intervenga per far cessare il silenzio informativo sui referendum, che l’AgCom – a seguito di una nostra denuncia – ha già stigmatizzato». Così in una nota del Partito Radicale.

«Inoltre, oggi abbiamo denunciato all’AgCom – si legge ancora – la trasmissione “Che tempo che fa” per l’intervento sui referendum di Luciana Littizzetto. Non certo per censurarla, ma per avere uguale spazio in una trasmissione con ascolti simili visto che – guarda che coincidenza! – era l’ultima puntata della trasmissione della stagione».