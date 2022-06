Camille Vasquez, l’avvocata-eroina di Johnny Depp che conquista il web

«C’è un molestatore in quest’aula, ma non è Johnny Depp». Si è chiuso così il processo più seguito degli ultimi tempi. E a pronunciare quelle parole è stata Camille Vasquez, l’avvocata che ha difeso l’attore insieme a Ben Chew. E che con la sua arringa finale ha conquistato il mondo intero. Compresa la giuria, che alla fine ha accolto il suo appello.

«Quello che è in gioco è il buon nome di un uomo: chiediamo di restituire al signor Depp la sua vita, di dire al mondo che non è l’aggressore che la signora Heard ha detto che fosse e di chiamarla a rispondere delle sue bugie», ha detto Vasquez. Che in aula si è fatta notare fin da subito, in queste sei settimane di processo-reality consumato tra oltre 100 ore di testimonianza. Ma sono proprio le battute finali, le ultime argomentazioni dell’avvocata, ad aver conquistato il popolo del web. Quello del #teamjohnny sui social, che ha creato anche un hashtag tutto per lei.

Classe 1984, l’avvocato Camille Vasquez ha origini colombiane e nonostante stia difendendo uno degli attori più pagati al mondo in una causa che negli anni a venire sarà sicuramente ricordata come uno dei processi legali e mediatici più assurdi della storia, sembra essere una persona molto riservata. Sulla sua vita privata infatti non si hanno moltissime informazioni se non ciò che riguarda il suo percorso di studi che l’ha portata sotto i riflettori del processo Depp-Heard. Si è infatti laureata in Comunicazione e Scienze Politiche all’University of Southern California e, successivamente, ha frequentato Giurisprudenza a Los Angeles. Nel 2010 ha avuto inizio la sua carriera da avvocato vera e propria, intraprendendo una collaborazione in uno studio legale, fino ad approdare poi al Brown Rudnick LL, lo studio legale che appunto si occupa della difesa di Johnny Depp contro l’ex moglie.