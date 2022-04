I monarchici contro la Consulta: “Doppio cognome ai figli? Ennesimo attacco alla famiglia”

«La sentenza della Corte costituzionale non ancora depositata, nota solamente sulla base di un comunicato dell’Ufficio stampa della Consulta, che ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre desta non poche perplessità. A giudizio dell’Unione Monarchica Italiana la pronuncia costituisce una ingerenza fuori da ogni limite e ritegno nella vita privata e costituisce un colpo gravissimo alla identità familiare dell’individuo». Così Alessandro Sacchi, presidente nazionale dell’Unione Monarchica Italiana, che denuncia l’«ennesimo attacco alla famiglia attraverso la manipolazione dei cognomi».

«Inoltre – aggiunge Sacchi – in caso di disaccordo tra i genitori, la previsione di una intromissione giudiziaria senza alcuna giustificazione costituisce un autentico esempio di totalitarismo politically correct. I monarchici italiani, i quali ricordano che nella cultura del nostro Paese la famiglia è una società naturale, ritengono che la continuità dell’albero genealogico, assicurata dal cognome paterno sia una garanzia di identità compatibile con l’acquisizione anche del cognome materno, come previsto in molti ordinamenti. È evidente, invece, che negata la necessità del cognome paterno si nega la stessa famiglia».