Kiev denuncia: “Due attacchi con bombe al fosforo a Avdiivka”. Draghi alla casa Bianca il 10 maggio

Kiev ha ammesso che i suoi soldati si sono ritirati da cinque villaggi nell’Est del Paese, tre nella regione di Kharkiv e altri due nella regione di Donetsk. Il ministero della Difesa ha riferito che le forze russe hanno preso i villaggi di Velyka, Komyshuvakha e Zavody nella regione di Kharkiv e quelli di Zarichne e Novotoshkivske, nella regione di Donetsk. Le operazioni offensive russe si concentrano anche nelle aree di Severodonetsk, Popasna e Kurakhiv.

Secondo l’intelligence britannica, l’Ucraina controlla la quasi totalità del suo spazio aereo e la Russia non è riuscita a distruggere la difesa aerea di Kiev. Autorità e media russi hanno segnalato esplosioni in tre regioni russe al confine con l’Ucraina. Esplosioni e un incendio sono stati segnalati a Belgorod in un deposito di munizioni vicino al villaggio di Stara Nelidovka, a circa 15 chilometri dal confine ucraino. Successivamente i servizi russi hanno riferito di aver arrestato due cittadini russi «sostenitori del nazismo ucraino» che stavano preparando un sabotaggio in una infrastruttura di trasporto. A Kursk, testimoni hanno riferito di residenti «esplosioni» in piena notte e il governatore della regione, Roman Starovoyt, ha riferito che le cause sono in corso di accertamento e ha assicurato che non ci sono state vittime. All’alba esplosioni sono state udite anche a Voronezh, nel quartiere Shilovo. «Una squadra della Protezione civile e un team del ministero russo per le emergenze sono sul luogo dell’incidente, ha riferito la Tass. Voronezh si trova a circa300 chilometri dal confine ucraino ed è un importante snodo militare e di trasporto. A Sud le forze russe stanno cercando di consolidare un ponte di terra verso la Crimea e di occupare le regioni costiere ucraine. Il comando meridionale delle forze armate ucraine ha affermato chele unità russe si stanno riorganizzando, stanno conducendo ricognizioni aeree e stanno cercando di spingersi a Nord verso la città di Kryvyi Rih e nella regione di Zaporizhzhia. Kiev ha segnalato danni alle infrastrutture energetiche nella città di Zelenodolsk e un grave incendio a Dnipropetrovsk. La Difesa ucraina ha rivendicato la cattura di soldati russi a Kryvyi Rih. Secondo l’intelligence britannica, la maggior parte dei raidrussi a Mariupol sono stati condotti con l’utilizzo di bombe a caduta libera non-guidate che riducono la capacità di controllo di Mosca e aumentano il rischio di vittime civili.

Kiev denuncia: “Due attacchi con bombe al fosforo a Avdiivka”

«I russi hanno colpito due volta Avdiivka due volte con bombe al fosforo». Lo denuncia su Telegram il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. «Il primo attacco è stato ieri sera nella zona della cokeria. Il secondo stamattina, nel centro della città», fa sapere il governatore, riferendo di diversi incendi esplosi ad Avdiivka dopo i bombardamenti. «Dopo il secondo bombardamento – aggiunge Kyrylenko – i russi hanno lanciato un attacco aereo su Avdiivka, mirando a un grattacielo». Nell’attacco almeno una persona è rimasta ferita.

Mattarella: “Mosca è fuori dalle regole”

«Di fronte a un’Europa sconvolta dalla guerra nessun equivoco, nessuna incertezza è possibile. La Federazione Russa, con l’atroce invasione dell’Ucraina, ha scelto di collocarsi fuori dalle regole a cui aveva liberamente aderito, contribuendo ad applicarle». Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. «La deliberazione di questa Assemblea parlamentare – del Consiglio d’Europa – di prendere atto della rottura intervenuta è coerente con i valori alla base dello Statuto dell’organizzazione, che indica la strada di una unione più stretta delle aspirazioni comuni ai popoli europei», ha aggiunto il Capo dello Stato.

Draghi alla casa Bianca il 10 maggio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden «attende con ansia di accogliere Mario Draghi alla Casa Bianca il 10 maggio». Lo annuncia la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che «la visita riaffermerà i profondi legami di amicizia e forte partnership tra gli Stati Uniti e l’Italia». I due leader, prosegue la nota, «discuteranno del coordinamento in corso con partner e alleati sulle misure per sostenere il popolo ucraino e imporre costi economici sulla Russia per la sua aggressione non provocata». Biden e Draghi discuteranno anche della «nostra stretta cooperazione per promuovere la prosperità economica globale, accrescendo la sicurezza energetica dell’Europa, e per combattere i cambiamenti climatici». Secondo Psaki, i due leader «avranno anche uno scambio di vedute sui temi della sicurezza regionale e globale e sui preparativi per i summit del G7 e della Nato a giugno».

Zelensky: “Mosca vuole smembrare l’Europa”

Gli obiettivi della Russia vanno ben oltre quelli raggiungibili con la guerra contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio diffuso nella notte. «L’obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell’Ucraina, ma di smembrare l’intera Europa centrale e orientale e sferrare un colpo globale alla democrazia», ha detto Zelensky. Nel «mondo libero» praticamente tutti hanno capito che l’invasione dell’Ucraina è solo l’inizio, ha aggiunto il presidente, sottolineando che i continui attacchi all’Ucraina, ad esempio nella regione di Odessa nel sud del Paese o nel Donbass a est, porterebbero alla Russia solo «nuove perdite».