Parma, condannato all’ergastolo un ragazzo di 19 anni

Condanna in primo grado all’ergastolo per Patrick Mallardo, il 19enne accusato dell’omicidio di Daniele Tanzi, 18 anni, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2021 in un ex mulino alle porte di Parma. La vittima, residente a Casalmaggiore, era il fidanzato della ex dell’imputato. La sentenza della Corte d’Assise del tribunale di Parma è stata letta ieri mattina: il giovane non avrebbe agito con premeditazione, così come ritenuto dal pm, ma gli è stata contestata l’aggravante dei futili motivi. L’imputato è stato inoltre assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della ragazza, presente la notte del delitto, quando fu sorpresa dalla furia omicida di Mallardo che si scagliò contro la vittima, infliggendogli 33 coltellate.

«Siamo soddisfatti. È una sentenza che ci attendevamo. È stato un delitto molto efferato in cui era chiara la volontà di Mallardo», ha detto a Lapresse, l’avvocato Francesco Mattioli che assiste i genitori di Daniele Tanzi.