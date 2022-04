«Russia responsabile dei crimini di guerra in Ucraina». L’Ue prepara nuove sanzioni contro Mosca

«L’Unione europea continuerà, con urgenza, a lavorare su ulteriori sanzioni contro la Russia». Lo dichiara in una nota l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, commentando le «atrocità» commesse dall’esercito russo nelle città ucraine. «Immagini scioccanti che mostrano il vero volto della brutale guerra di aggressione che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina e il suo popolo. I massacri nella città di Bucha e in altre città ucraine saranno iscritti nell’elenco delle atrocità commesse sul suolo europeo», commenta Borrell. «Le autorità russe sono responsabili di queste atrocità, commesse mentre avevano un controllo effettivo dell’area. Sono soggetti al diritto internazionale dell’occupazione.

Gli autori di crimini di guerra e altre gravi violazioni, nonché i funzionari governativi responsabili e i leader militari saranno ritenuti responsabili», aggiunge. «L’Unione europea sostiene tutte le misure per garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti umani e le violazioni del diritto umanitario internazionale in Ucraina da parte delle forze armate russe. In particolare, sosteniamo pienamente l’indagine avviata dal procuratore della Corte penale internazionale sui crimini di guerra e sui crimini contro l’umanità, nonché il lavoro della Commissione d’inchiesta dell’Ohchr. L’Ue sta assistendo il procuratore generale ucraino e la società civile incentrati sulla raccolta e la conservazione delle prove dei crimini di guerra», conclude.