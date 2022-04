«Missili a Odessa, ci sono vittime». Zelensky: «L’unico risultato che accetteremo è la vittoria»

«Non cederemo a scambi con il nostro territorio, la questione dell’integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione». Lo ha detto Volodymyr Zelensky nell’intervista a Fox News, rispondendo alla domanda se sia disposto a cedere parte del territorio ucraino alla Russia in cambio della pace. «La questione è quando finirà – ha aggiunto riferendosi alla guerra – è una domanda profonda, è una domanda dolorosa. Ma a parte la vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato». Riguardo poi ai negoziati per un accordo di pace, Zelensky ha ribadito che Kiev chiede l’impegno da parte di «nazioni leader» che la sicurezza dell’Ucraina sarà protetta.

Missili su Odessa

Tre missili Iskander lanciati dalla penisola della Crimea annessa alla Russia hanno colpito un insediamento nella regione di Odessa. Lo afferma Maksym Marchenko, capo dell’amministrazione militare della regione, citato dalla Cnn. «Ci sono vittime», ha aggiunto. Due città dell’Ucraina centro-orientale, nella regione di Poltava, sono state colpite da missili la notte scorsa e questa mattina. Lo ha fatto sapere sui social network il governatore della regione, Dmitry Lunin, secondo quanto riportato dalle testate locali. I missili sono caduti su «infrastrutture e abitazioni» nel capoluogo Poltava, 280 mila abitanti, e a Kremenchuk, 210 mila. Non ci sono informazioni su eventuali civili coinvolti.

Il bilancio

Sono almeno 158 i bambini morti dall’inizio del conflitto in Ucraina, e 254 i feriti: le cifre sono state diffuse dall’ufficio del procuratore generale di Kiev attraverso i canali Telegram del governo. Dei 412 bambini colpiti, 75 si trovavano a Kiev, 71 a Donetsk, 56 a Kharkiv, 46 a Chernihiv, 31 a Mykolaiv e altrettanti a Lugansk; non ci sono dati precisi sulla situazione di Mariupol, ancora di difficile valutazione.