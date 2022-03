Soldati russi colpiti alle gambe, Kiev: «Avviata un’indagine»

Il governo ucraino ha promesso «un’indagine immediata» su un video di circa sei minuti che mostra alcuni militari che indossano le mimetiche dell’esercito ucraino sparare alle gambe di presunti prigionieri russi durante un’operazione nella regione di Kharkiv. Nel video i prigionieri sono a terra con le mani legate e hanno al braccio il nastro arancione-nero della Guardia Nazionale di Mosca. Secondo i media ucraini, si tratterebbe di un falso.

«Il governo sta prendendo in considerazione (il video, ndr) molto seriamente e ci sarà un’indagine immediata», ha commentato il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovych, citato dalla Cnn. «Siamo un esercito europeo e non umiliamo i nostri prigionieri. Se questo risultasse essere reale, si tratterebbe di un comportamento assolutamente inaccettabile», ha aggiunto.

Guerra Ucraina-Russia, nuovi negoziati in Turchia

Nuovo round di colloqui. Si terranno a Istanbul in Turchia da oggi 28 marzo al 30 marzo. Non si fermano i tentativi di Erdogan di trovare una strada per la pace. «Un cessate il fuoco è necessario al più presto possibile» ha detto in una telefonata a Putin secondo quanto riporta l’agenzia turca Anadolu su Twitter. Nel corso della telefonata «i due leader hanno concordato il prossimo incontro negoziate dei team della Russia e dell’Ucraina sarà a Istanbul».