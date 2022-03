Oscar 2022, shock a Los Angeles: Will Smith tira un pugno a Rock

Un alterco tra Will Smith e Chris Rock ha movimentato la cerimonia degli Oscar 2022. Mentre Rock presentava il premio per i documentari, infatti, ha fatto una battuta piuttosto infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore, affetta da alopecia. L’attore, che ha vinto la statuetta come miglior attore protagonista per “King Richard – Una famiglia vincente”, non ha gradito e si è alzato per dargli un pugno. Poi è tornato al suo posto invitando a gran voce Rock a non nominare più la moglie.

L’episodio ha creato grave imbarazzo nella sala ed l’hashtag con il nome Will Smith è immediatamente diventato un trend topic sui social. Smith si è poi scusato con l’Academy. Quando è salito sul palco per il suo discorso è scoppiato in lacrime e ha detto: “L’amore fa fare follie”.