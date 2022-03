Minacciò Bassetti, chiesto il processo per un “no vax”

Notificata la prima richiesta dì rinvio a giudizio per presunta diffamazione e presunte minacce ai danni dell’infettivologo Matteo Bassetti. Lo scrive lo stesso medico sul suo profilo Facebbok. “Lenti ma inesorabili. Come promesso, il mio avvocato Rachele DeStefanis ed io non molliamo e, finalmente, arrivano i primi risultati. E’ stato notificato il primo rinvio a giudizio per diffamazione e minacce perpetrate da uno dei soliti “leoni da tastiera” che, nel corso di questo intero anno, hanno seminato odio nei miei, della mia famiglia, vaccini dei e della scienza”.

“L’ho già detto – aggiunge – andrò fino in fondo, non ci saranno scuse o risarcimento alcuno che potranno mai colmarequella paura e quell’apprensione vissuta da me e dalla mia famiglia. Viva la giustizia”. La richiesta dì rinvio a giudizio, avanzata dalla procura dì Genova, riguarderebbe un esponente “no vax”.