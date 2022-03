Una borsa di studio per i corsi di preparazione al concorso in magistratura

Nasce l’Associazione Tonino Madeo – Ente del Terzo settore”, con sede nel Comune di Corigliano-Rossano. L’associazione, registrata quale “Ente del terzo settore”, è stata costituita in memoria del presidente Antonio Madeo, «illustre figlio della Calabria, che con grande umiltà, dedizione assoluta e profondo senso istituzionale ha sempre onorato le delicate funzioni magistratuali da lui ricoperte, imprimendo così una nitida orma d’esempio per le future generazioni di giovani calabresi», raccontano i membri dell’associazione. «L’obiettivo che ci prefiggiamo con tale iniziativa – si legge in una nota – è quello di operare con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo, in particolare, di erogare borse di studio finalizzate a sostenere i costi di partecipazione ai corsi di preparazione al concorso in magistratura ordinaria in favore di brillanti e meritevoli giovani calabresi, privi di adeguati mezzi economici. Per questo motivo – continua la nota – il prossimo 3 luglio 2022, a distanza di dieci anni esatti dalla scomparsa di Tonino Madeo, stiamo organizzando la fase di selezione finale a Rossano per l’attribuzione di sei borse di studio. L’istanza di candidatura deve essere presentata entro e non oltre il 31 Maggio c.a.». Il bando è disponibile al link: https://www.associazionetoninomadeo.it/bando-n-1-2022/