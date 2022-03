Ucraina, Zelensky accusa Mosca: «Sequestrato convoglio umanitario»

La Russia non solo ha bloccato un convoglio umanitario che cercava di portare gli aiuti a Mariupol, ma ha anche sequestrato ciò che un alto funzionario ucraino ha precisato essere 15 tra autisti di autobus e soccorritori in missione di aiuto, insieme ai loro veicoli. A denunciarlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio diffuso nella notte.

Il leader ucraino ha affermato che un gruppo in fuga lungo una rotta umanitaria concordata è stato «semplicemente catturato dagli occupanti. Ci sono circa 100mila persone in città, in condizioni disumane, senza cibo, acqua, medicine e sotto continui bombardamenti» ha aggiunto il presidente dell’Ucraina.

«Stiamo cercando di organizzare corridoi umanitari stabili per i residenti di Mariupol, ma quasi tutti i nostri tentativi, purtroppo, sono sventati dagli occupanti russi, dai bombardamenti o dal terrore deliberato», ha sottolineato. Intanto due bambini sono morti in seguito a un attacco delle forze russe a Rubizhne, nell’Ucraina orientale. Lo ha riferito il Kyiv Independent, citando il governatore dell’oblast di Luhansk, Serhiy Gaidai. Secondo il governatore, un proiettile ha colpito un appartamento al quinto piano di un palazzo uccidendo tre persone, tra cui due bambini.