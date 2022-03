Guerra in Ucraina, bombardato un centro commerciale. Aumenta il numero dei profughi

Sono più di 2,1 milioni le persone che, fuggite dalla guerra in Ucraina, hanno attraversato il confine con la Polonia dall’inizio del conflitto. Lo comunica su Twitter la polizia di frontiera polacca, che parla di 2.114.000 profughi dal 24 febbraio scorso, 33.800 dei quali arrivati ieri. Oggi sono già 5.700 le perso. La Cina promette altri aiuti umanitari all’Ucraina. Il ministero degli Esteri di Pechino ha annunciato ulteriori aiuti per 10 milioni di yuan, come riporta il Global Times. Il 9 marzo Pechino aveva annunciato l’invio di aiuti umanitari tramite la Croce Rossa cinese per 5 milioni di yuan.

Ucraina, bombardato un centro commerciale

Sei persone hanno perso la vita dopo che il centro commerciale di Retroville, nel distretto di Podilskyi nel nord ovest di Kiev, è stato distrutto in un bombardamento russo nella notte. I vigili del fuoco stanno ancora cercando superstiti tra le macerie del palazzo di dieci piani distrutto.

Chieste nuove sanzioni alla Russia

L’Ue dovrebbe adottare “nuove sanzioni” contro la Russia per la guerra di aggressione all’Ucraina. «E inevitabile parlare di energia» e «in particolare possiamo parlare del petrolio» importato nell’Ue dalla Russia, fonte di ricavi per il Cremlino e «facilmente rimpiazzabile». Lo sottolinea il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri.