Il Consiglio di sicurezza nazionale ucraino mette al bando i partiti filorussi

Il Consiglio di sicurezza nazionale ucraino ha deciso di sospendere le attività di alcune strutture politiche che hanno legami con la Russia: “Piattaforma di opposizione – For Life”, “Partito della Sharia”, “Nostro”, “Blocco di opposizione”, “Opposizione di sinistra” e altri. A comunicarlo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi in un discorso video.

«Voglio ricordare a tutti i politici di qualsiasi campo: il tempo di guerra mostra molto bene la scarsità di ambizioni personali di coloro che cercano di porre le proprie ambizioni, il proprio partito o la propria carriera al di sopra degli interessi dello Stato, degli interessi del popolo. Che si nasconde da qualche parte nelle retrovie, ma finge di essere l’unico a cui interessa la difesa. Qualsiasi attività dei politici finalizzata alla scissione o alla collaborazione non avrà successo. Ma otterrà una risposta difficile. Ecco perché il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina ha deciso che, data la guerra su vasta scala condotta dalla Federazione Russa e i legami di alcune strutture politiche con quello Stato, qualsiasi attività di un certo numero di partiti politici sarà sospesa durante il conflitto legge. Vale a dire: “Piattaforma di opposizione – Per la vita”, “Partito della Sharia”, “Nostro”, “Blocco di opposizione”, “Opposizione di sinistra”, “Unione delle forze di sinistra”, “Stato”». Il ministero della Giustizia è stato incaricato di adottare immediatamente misure globali per vietare le attività di questi partiti politici.