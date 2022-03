Così l’Ansa cade nel tranello di Putin e rischia di rilanciare le fake del Cremlino

È sui canali di informazione che si combatte fin dalle prime ore una guerra parallela. Ma è un dato di fatto che da anni, la Russia guidata da Putin fa uso dell’informazione come formidabile “arma” di propaganda per influenzare gli atteggiamenti, le credenze, le opinioni di leader politici e l’opinione pubblica interna ed esterna. E lo fa attraverso investimenti massicci all’estero, come ad esempio l’acquisto di spazi nei media internazionali per la pubblicazione di supplementi.

Anche il nostro Paese non ne è immune. Basti fare l’esempio della rivista Russia Beyond the Headlines, che in Italia è stata distribuita attraverso il giornale La Repubblica. Questo per quanto riguarda i cosiddetti media tradizionali. Ma il vero ed efficace investimento di propaganda è l’utilizzo di internet. Attraverso numerose testate (fino a poco fa – prima della censura come sanzione –il sito Sputnik era un network russo molto potente) la retorica. E così la piattaforma Runet, la quale riunisce tutte le attività online di lingua russa del mondo, sta diventando via via più rilevante ai fini della propaganda non solo interna, ma anche estera. Gran parte delle principali agenzie e dei più rilevanti canali televisivi sono direttamente o indirettamente controllati dal Cremlino. Rossotrudničestvo, l’Agenzia del Ministero degli esteri russo, proprio in funzione di propaganda estera, coopera principalmente con l’agenzia di stampa russa TASS, strumento di propaganda del regime sovietico e, oggi, di quello putiniano.

Nel relazionarsi con gli Stati stranieri, la Russia, infatti, utilizza uno specifico approccio basato su tre pilastri: cooperazione, sicurezza e sovranità. Per quanto riguarda la cooperazione, essa si realizza attraverso la partnership. E allora non può non saltare all’occhio che a gennaio del 2020, l’Ansa e l’agenzia stampa Tass del governo russo, hanno pattuito una partnership strategica. Un accordo che prevede l’arricchimento della propria offerta internazionale attraverso uno scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme di informazione. In particolare – come ha riportato l’agenzia stampa italiana stessa -, l’accordo prevede l’integrazione reciproca di servizi di informazione internazionale e la creazione di spazi informativi riservati rispettivamente alle notizie dall’Italia sul sito TASS e dalla Russia sul sito ANSA.it.

Uno scambio che non ha nulla di illegale, ma che di certo pone un problema di credibilità dell’informazione che l’Ansa veicola pescando dalle veline della Tass. Sottolineiamolo subito: l’agenzia Ansa è composta da professionisti di primo livello che lavorano sul campo ed è una delle voci più autorevoli dell’informazione italiana. La Tass, però, è un’agenzia che lavora sotto lo stretto controllo del Cremlino del quale è voce propagandistica, soprattutto in tempi di guerra. Tanto per fare un esempio: il 10 marzo scorso, dopo il drammatico attacco delle truppe russe contro l’ospedale militare di Mariupol, quello nel quale è morta la giovane donna incinta col suo bambino, ecco, nella prima pagina dell’Ansa compariva la gigantografia di Putin con la dicitura: «L’ospedale era base di militari Azov». E Azov, come è noto, è il battaglione ucraino accusato di simpatie filo-naziste. Sappiamo che in seguito quella informazione si è rivelata una clamorosa fake russa che l’Ansa ha contribuito suo malgrado a divulgare.

Il giorno prima, sempre sul portale dell’Ansa, era apparso un articolo dal titolo emblematico: «Ucraina, soldati russi sfamano alcuni cani rimasti senza padrone», con tanto di video di soldati Russi che, finito di bombardare la città, davano da mangiare alle bestioline rimaste senza padrone. Ma ancora prima della guerra, l’agenzia Ansa ha riportato vari lanci della TASS riguardo le regioni separatiste che – a detta dell’autorità russa– sarebbero state bombardate dall’esercito ucraino. Nulla di sorprendente, visto che alla luce del sole c’è stato questo accordo di reciproco scambio.

Potrebbe però verificarsi il rischio di diventare, inconsapevolmente, il megafono della propaganda russa? Sicuramente, e questo va dato atto, l’Ansa ha riportato ogni notizia (non solo riguardante la campana russa), ma ci si domanda se abbia ancora senso questa partnership con un’agenzia controllata dal governo di Putin. Quest’ultima, ribadiamo, è uno dei tanti mezzi di informazione, soprattutto on line, utili a condurre un’intensa attività di propaganda. Attività che si sono ampiamente intensificate nel corso delle ultime settimane, come confermato dal team istituito all’interno del servizio diplomatico dell’UE che ha dichiarato di aver assistito a un forte aumento della disinformazione online sostenuta dal Cremlino dalla fine di gennaio 2022.