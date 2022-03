Ucraina, il Cnf attiva un “contact point” per accogliere i rifugiati

Il Consiglio nazionale forense, di concerto con le Avvocature europee aderenti al Consiglio degli Ordini forensi europei (Ccbe), è impegnato ad assicurare assistenza ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in Italia. La presidente del Cnf, Maria Masi, ha inviato una comunicazione ai 140 Ordini degli avvocati per istituire un “contact point” presso i consigli forensi locali, che offra un servizio di supporto ai profughi in fuga dalla guerra, sulla base della competenza territoriale.

«Confidiamo – scrive la presidente Cnf – che vogliate condividere questo impegno concreto a sostegno dei rifugiati ucraini. I problemi da affrontare spazieranno dal riconoscimento dello stato di rifugiato, all’assegnazione di un alloggio, al sostegno alimentare, alla cura sanitaria, al ricongiungimento familiare, con particolare riferimento alle necessità dei minori, e richiederanno non solo competenza nella disciplina della migrazione ma anche disponibilità alle relazioni con i servizi assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da associazioni di volontariato».