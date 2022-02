Terzo giorno, Kiev resiste: «L’esercito ucraino sta respingendo l’attacco»

Terzo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che 35 persone sono rimaste ferite a seguito degli scontri e delle sparatorie di questa notte nella capitale. Tra loro anche due bambini. Lo riporta la tv ucraina 5 Kanal. Il primo cittadino ha detto che al momento tutte le infrastrutture principali stanno funzionando, compreso il trasporto pubblico.

La Russia afferma di aver messo fuori uso più di 800 infrastrutture militari ucraine. Le informazioni arrivano dal ministero della Difesa di Mosca, al terzo giorno dall’annuncio dell’ «operazione militare speciale» voluta da Vladimir Putin in Ucraina. Secondo il portavoce del ministero, Igor Konashenkov, sono stati distrutti 14 basi aeree militari, 19 posti di comando, 24 sistemi di difesa aerea S-300 e 48 stazioni radar. Colpite, ha aggiunto, otto unità navali ucraine.

L’attacco nella notte

«Le unità delle forze armate russe hanno preso il pieno controllo della città di Melitopol – ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Maggiore Igor Konashenkov – I militari russi stanno adottando tutte le misure per garantire la sicurezza dei residenti locali e prevenire le provocazioni dei servizi speciali ucraini e dei nazionalisti».

Nella notte l’offensiva delle forze russe contro la città di Kiev ha danneggiato un palazzo residenziale situato vicino all’aeroporto di Zhuliany, nell’area sud occidentale della capitale dell’Ucraina. L’immagine del palazzo distrutto, pubblicata anche in un tweet del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, mostra un palazzo sventrato da quello che è stato definito un attacco missilistico. L’amministrazione comunale di Kiev, inoltre, riferisce di un altro missile che sarebbe caduto sempre nella zona sud occidentale della città: l’obiettivo degli attacchi, stando al modus operandi messo in atto sinora dalle forze armate russe, potrebbe essere proprio l’aeroporto di Zhuliany.

«L’Ucraina non solo restiste, ma sta vincendo». Lo ha detto il consigliere del presidente ucraino Volodomyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. A Kiev e nel Sud del Paese, ha riferito, sono in corso combattimenti, la «l’esercito ucraino sta respingendo con successo gli assalti russi».

L’appello di Zelensky all’Ue

«È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte l’annoso dibattito e decidere sull’adesione dell’Ucraina all’Ue». Lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Ho parlato con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, di ulteriore assistenza concreta e della battaglia eroica degli ucraini per il loro futuro libero».