Open, Conte: “Noi isolati? I politici devono difendersi nei processi non dai processi”

«Qualche quotidiano stamattina scrive che il Movimento 5 Stelle sarebbe “isolato”. Siamo isolati se diciamo – come abbiamo fatto ieri in Aula sul caso Open -Renzi – che i politici devono difendersi nei processi e non dai processi? Siamo isolati se vogliamo approvare subito il salario minimo per alzare gli stipendi da fame, combattendo precarietà e paghe da 3 o 4 euro l’ora? Se questa determinazione significa isolamento allora ne vado fiero. Ma in realtà io non credo proprio che ci ritroveremo isolati, perché avremo sempre il Paese al nostro fianco». Lo scrive su Facebook l’ex premier, Giuseppe Conte, leader tornato in pectore del M5S, dopo che ieri il Senato (Pd compreso) si è schierato a favore di Matteo Renzi sul conflitto di attribuzione nella vicenda di Open.

«La nostra linea è molto chiara: spetta agli altri fare chiarezza sulle proprie scelte di ieri e di domani. Chi vuole lavorare con noi non può eludere queste questioni, deve assumersi queste responsabilità. Possiamo discutere di tante cose, possiamo confrontarci per trovare nel dialogo tante soluzioni. Ma ci sono alcuni passaggi che non sono negoziabili, perché richiamano valori fondamentali del nostro essere in politica e del nostro modo di fare politica. Noi ci siamo per vocazione, per realizzare un progetto di società migliore. L’agenda politica di ieri, quella di oggi e quella di domani pone sempre il grande problema del vuoto, del silenzio della politica sui temi di etica pubblica e di giustizia sociale. Il Movimento è nato per colmare questo vuoto e continuerà ad esserci per assolvere a questa missione. Con forza, con coraggio, con ostinazione», conclude Conte.

«È importante che il presidente Conte tenga la rotta con i valori e verso le battaglie per le quali il Movimento 5 Stelle è stato votato. Il presunto isolamento è una mistificazione, un problema che non esiste. È isolato chi persegue il proprio interesse invece di quello dei cittadini: noi non perdiamo la nostra identità. Tra le nostre battaglie ricordo che c’è anche quella contro la corruzione e la criminalità mafiosa ed il risultato ottenuto in commissione giustizia sulla riforma dell’articolo 4 bis va decisamente il questa direzione», commenta Mario Perantoni, deputato M5s e presidente della commissione Giustizia della Camera.