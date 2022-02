Giarrusso Vs Calenda, duello in tv. Il pentastellato: “Ha un fisico squallido…”

Botta e risposta a distanza tra il pentastellato Dino Giarrusso e Carlo Calenda su chi deve scegliere Enrico Letta come alleato tra Azione o M5S. «Mi auguro che Letta – dice l’europarlamentare 5S in una intervista a Il Giornale – sappia valutare con chi stare, spero che il Pd voglia immaginare un percorso costruttivo e non premiare un atteggiamento distruttivo come quello di Calenda. Non penso che Letta possa preferire chi ha il 2% e insulta da mesi chi ha il 16%…».

Ospite stamattina de L’Aria che tira su La7, il neo segretario di Azione risponde alla parole di Giarrusso con una battuta velenosa. «Calenda, Giarrusso scrive che…», gli fa notare la conduttrice Mirta Merlino. Il neo segretario di Azione la stoppa subito: «È già una notizia che Giarrusso abbia scritto…». Sollecitato da Merlino a rimanere in studio per continuare il dibattito con il leghista Edoardo Rixi e lo stesso Giarrusso, Calenda declina l’invito: «Con Rixi volentieri, ma con l’altro c’è un limite fisico, non je la posso fà, però lo saluto affettuosamente e lo ringrazio…».

Appena collegato, Giarrusso non ci sta e prima bacchetta la conduttrice: «Mi devi dare un minuto, perché hai appena avuto un ospite che ha detto di me “è già una notizia che Giarrusso sappia scrivere” e tu hai fatto un sorrisino, non hai battuto ciglio…». «No, non ho sorriso», precisa Merlino, che spiega: «Ho detto che avevi scritto, invece eri stato intervistato, ho sbagliato io…». Ma Giarrusso, ex Iena, si difende: «Conosci la mia storia, credo di essere stato un bravo inviato televisivo, come Calenda lavoravo benissimo in tv, ma a differenza sua non sono stato mai bocciato a scuola, non sono un figlio di papà ed è veramente intollerabile che qualcuno che parla di novità e di politica, abbia questo atteggiamento arrogante e spocchioso nei confronti di persone che sanno scrivere, che hanno studiato e che hanno anche un fisico meno squallido: l’ho visto in costume, ha una pancia un po’ orrenda».