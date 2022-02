Procura di Palermo, Marcello Viola si candida per sostituire Francesco Lo Voi

Corsa a sette per la Procura di Palermo. Sono scaduti sabato i termini per presentare le domande per l’incarico di Procuratore della Repubblica a Palermo dopo l’addio di Francesco Lo Voi, diventato Procuratore Roma. Hanno presentato la domanda in sette: l’attuale procuratore di Messina, Maurizio de Lucia, il Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, i due Procuratori aggiunti di Palermo Marzia Sabella, attuale reggente a Palermo, e Paolo Guido. E ancora, il Procuratore di Gela, Fernando Asaro, la sostituta procuratore della Procura nazionale antimafia Franca Imbergamo e il Procuratore aggiunto di Catania Francesco Puleio.

Non ha, invece, presentato domanda, secondo alcuni a sorpresa, l’ex Procuratore di Roma Michele Prestipino, che ha dovuto lasciare il posto a Lo Voi, dopo il ricorso presentato. Le nomine non dovrebbero avvenire in brevissimo tempo e ci vorrà ancora qualche mese prima che le domande siano esaminate dalla apposita commissione del Csm.