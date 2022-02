Matteo, ascolta: porta le bozze in procura, non si sa mai…

Nessuna intenzione di infilarmi nel ginepraio delle polemiche tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la procura della Repubblica di Firenze e l’Associazione Nazionale dei Magistrati. Però, una riflessione, un “dubbio”, se si vuole… Il senatore Renzi annuncia l’uscita di un suo prossimo libro, “in cui scriverò di tutti i tentativi di dossieraggio subiti dai servizi segreti, così se mi succede qualcosa almeno è agli atti”.

Nulla da eccepire su Renzi scrittore (sul conferenziere qualcosa sì, ma non qui e ora); ma Renzi è anche senatore (ancora): forse non rientra nei suoi doveri civici anche – almeno – il portare copia delle bozze della sua opera alla magistratura? Consegnarne copia al presidente del Consiglio, che per quel che riguarda i Servizi ha qualche responsabilità istituzionale.

Consegnarne copia anche al Comitato Parlamentare di Vigilanza e Controllo sui servizi stessi.

Avvalersi delle sue prerogative e diritti, tra i quali c’è quello di presentare interrogazioni e interpellanze… Sono tutte cose che mi trovassi io nella sua condizione, farei senza attendere troppo indugio: anche queste “così, se mi succede qualcosa, almeno è agli atti…”.

Ma posso solo parlare per me, cresciuto e allevato alla scuola radicale di Marco Pannella: che, come esorta il poeta, toglieva le serrature dalle porte, toglieva anche le porte dai cardini.

Renzi, naturalmente, faccia come crede.

Però, sempre in questo gioco di ruoli: se fossi capo della procura di Roma una telefonata al senatore Renzi l’avrei già fatta, per chiedere, con rispetto s’intende: “Scusi, senatore, ha niente da dirmi? Non si sa mai, succedesse qualcosa…”.