Matteo Renzi: «Per il M5S il 2022 sarà una notte di San Lorenzo continua»

«I toni di Mattarella saranno molto diversi» da quelli di Napolitano. «Mattarella è presidente a pieno titolo, evitate di dire un presidente a termine, ha un mandato di sette anni e come tale intenderà svolgerlo al massimo. Napolitano si sapeva che avrebbe fatto il presidente per un paio di anni». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervistato a Sky Tg24.

Matteo Renzi: «Ora non serve una nuova legge elettorale»

«Non penso che la vera questione del Paese sia la legge elettorale. La priorità è cambiare il sistema costituzionale. Ci ho battuto la faccia una volta. In questo anno è impossibile, ma penso tornerà fuori» ha aggiunto Matteo Renzi. «Con il rosatellum si apre una prateria al centro, se invece vogliamo andare al proporzionale, che io non amo, dico che è impensabile farlo senza le preferenze. Volete il proporzionale? Dovere portarvi dietro le preferenze, sennò è una follia».

Matteo Renzi, i rapporti con il Pd e il caso Belloni

«Con il Pd abbiamo lavorato bene, per evitare una candidatura gialloverde al Quirinale. Su un paio di passaggi non ci siamo trovati, ma alla fine c’è stata una vittoria oggettiva del fronte riformista contro quello sovranista e populista» ha aggiunto Matteo Renzi a Sky Tg24. Per le alleanze, bisogna chiedere a «Letta se vuol inseguire i riformisti o la Cgil e i populisti grillini».

«È arrivato il momento di spegnere i riflettori sulle attività del Dis, meno ne parliamo meglio è, i servizi segreti non devono far notizia, se lo fanno significa che si è rotto qualcosa. Il mio invito alle forze politiche è di permettere alla dottoressa Belloni di svolgere il proprio lavoro, meno se ne parla e meglio è». Infine, il M5S. «I cinque stelle sono destinate all’implosione, il 2022 sarà una notte di San Lorenzo continua, una notte di Stelle cadenti».