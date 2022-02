Sileri: «Estensione del green pass per chi ha le tre dosi o per chi ha avuto il Covid»

«Assistiamo ad una discesa dei contagi e dei ricoveri che calano progressivamente, anche quelli delle terapie intensive. Calato il numero dei ricoveri, calerà anche quello dei decessi». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di “I fatti vostri” su Rai2. «In Consiglio dei ministri c’è una discussione sulla rimodulazione delle misure così come ad esempio l’estensione del Green Pass per chi ha tre dosi di vaccino o per coloro che hanno avuto la malattia e hanno fatto due dosi di vaccino. Dobbiamo sistemare le regole perché oggi la situazione ce lo consente rispetto ad uno o due mesi fa. La variante Omicron sembrerebbe meno aggressiva e meno cattiva in una popolazione largamente vaccinata» ha aggiunto Sileri.

Tra gli over 50 «c’è un numero importante, intorno al 1,5-1,6 milioni, di persone non ancora vaccinate. Dobbiamo fargli capire l’importanza delle vaccinazioni. In autunno quando magari riprenderà a circolare il virus, magari con una altra variante ma speriamo di no, sono più a rischio di complicanze» ha concluso Sileri.