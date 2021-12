La relazione di Antigone: «I detenuti vivono in condizioni inaccettabili»

«Il sistema penitenziario italiano ha bisogno di importanti riforme» lo afferma, in una nota, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, presentando i dati raccolti dall’Osservatorio dell’Associazione. «Proprio negli ultimi giorni la Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, voluta dalla Ministra Cartabia e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, ha presentato una relazione che contiene diverse proposte. Alcune – prosegue Gonnella – erano state inserite anche nel nostro documento che alcune settimane fa avevamo presentato pubblicamente: dalla previsione di più contatti telefonici e visivi con l’esterno, al maggiore spazio assegnato alle tecnologie; dalla previsione di garanzie nei procedimenti disciplinari nei confronti delle persone detenute, fino all’attenzione prestata alla sofferenza psichica».

«È importante che le autorità politiche e amministrative si adoperino affinché nel più breve tempo possibile possano essere rese operative. Ma è al contempo importante – conclude il presidente di Antigone – che venga bloccata la volontà dell’Amministrazione Penitenziaria di riformare il circuito di media sicurezza, cosa che farebbe fare un passo indietro preoccupante all’intero sistema trattamentale e rieducativo».

Antigone, le ispezioni durante il 2021

Nel corso del 2021 l’osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione ha visitato 99 carceri per adulti, più della metà di quelli presenti in Italia, da Sciacca in Sicilia a Bolzano in Alto-Adige. Il più grande Napoli Poggioreale, con oltre 2.200 presenze, i più piccoli Lanusei in Sardegna e Grosseto in Toscana, entrambi con 28 presenti.

Tra gli istituti visitati alcune delle situazioni più difficili sono state rilevate nel carcere fiorentino di Sollicciano, dove sono stati registrati in media in un anno 105 atti di autolesionismo ogni 100 detenuti, o nel Lorusso Cotugno di Torino, dove nel reparto Sestante erano ristretti in condizioni inaccettabili 17 pazienti psichiatrici. È inoltre emerso che in un terzo degli istituti visitati c’erano celle in cui i detenuti avevano meno di 3 mq a testa di spazio calpestabile, quindi al di sotto del limite per il quale la detenzione viene considerata inumana e degradante.

Nel 40% delle carceri monitorate c’erano celle senza acqua calda e nel 54% celle senza doccia, come sarebbe previsto dal regolamento penitenziario in vigore dal 2000. Mentre in 15 istituti non ci sono riscaldamenti funzionanti e in 5 il wc non è in un ambiente separato rispetto al luogo dove si dorme e vive.

Altro dato importante è il fatto che il 34% degli istituti non abbia aree verdi per i colloqui nei mesi estivi. Se si guarda al personale, sottolinea Antigone, le cose non vanno di certo meglio. Solo il 44% delle carceri aveva un direttore incaricato solo in quell’istituto e solo nel 21% degli istituti c’era un qualche servizio di mediazione linguistica e culturale. In media, nelle strutture che abbiamo visitato, gli stranieri erano il 32,6%. Ogni 100 detenuti erano in media disponibili 8 ore di servizio psichiatrico e 17 di servizio psicologico, anche se, sempre in media, il 7% dei detenuti aveva una diagnosi psichiatrica grave e il 26% faceva uso di stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi.

Per quanto riguarda infine il lavoro, in media lavorava nel 2021 il 43,7% dei detenuti ma con un numero di ore lavorate molto basso, come dimostra lo stipendio lordo medio percepito che è di 560 euro al mese.