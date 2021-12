Accolto il ricorso Usa: Assange verso l’estradizione

Julian Assange potrebbe essere estradato negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio per le rivelazioni di Wikileaks. Lo ha stabilito l’Alta Corte britannica che ha accolto il ricorso degli Stati Uniti, così rovesciando la sentenza di primo grado con cui lo scorso gennaio la giudice distrettuale Vanessa Baraitser aveva negato l’estradizione per il rischio che il giornalista si suicidasse in prigione.

Secondo la Corte, il governo degli Stati Uniti ha offerto garanzie sufficienti che Assange riceverà cure adeguate per proteggere la sua salute mentale e quindi il co-fondatore di Wikileaks può essere estradato. La passa quindi al ministro dell’Interno per la revisione che prenderà la decisione finale. Assange, 50 anni, è attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh a Londra.