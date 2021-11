Esame avvocati 2021, incontro tra UPA e ministero della Giustizia

L’Unione Praticanti Avvocati ha preso parte ieri a un incontro istituzionale presso il Ministero della Giustizia al fine di sottoporre loro la delicata questione relativa all’impossibilita di numerosi praticanti, che non hanno terminato la pratica forense entro il 10 novembre 2021, di partecipare alla sessione 2021 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Esami avvocati 2021, parla Claudia Majolo

«Sono state ascoltate con particolare attenzione e interesse le nostre argomentazioni, – fa sapere la presidente Claudia Majolo – e il ministero si è impegnato a rivalutare la questione, laddove se ne ravvisi la possibilità. Come associazione non quindi possiamo che ringraziare il Ministero della Giustizia per il prezioso tempo che ci ha dedicato; auspichiamo, che si possa risolvere questo grave problema, sì da concedere a tutti i praticanti, che concludere la pratica forense prima della scadenza del bando, di sostenere l’esame già nella prossima sessione», conclude la nota.