Grillo Jr va a processo insieme ai tre amici, sono accusati di stupro di gruppo

La gup del tribunale di Tempio Pausania, Caterina Interlandi, ha rinviato a giudizio Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e i tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti una giovane italo-norvegese. La decisione è stata comunicata dal giudice agli avvocati poco dopo le 16. I quattro giovani non saranno presenti in aula. Il procuratore Gregorio Capasso ha già annunciato che rappresenterà l’accusa. I quattro giovani avevano a suo tempo comunicato la rinuncia al rito abbreviato. Il presunto stupro di gruppo sarebbe avvenuto nel residence diBeppe Grillo a Cala di Volpe, in Costa Smeralda nel luglio 2019. La prima udienza del processo si svolgerà a Tempio il 16 marzo 2022. «L’impianto accusatorio ha retto. È stata accolta la nostra richiesta, ora si farà un processo e si vedrà», commenta il Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Pausania dopo la decisione del gup.

«La mia assistita è finita sul banco degli imputati», è invece la denuncia di Giulia Bongiorno, che difende la giovane italo norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici. «Il giudice ha ponderato, ha approfondito e ha scelto – dice – Se mi chiedete se sono felice la mia risposta è no, perché lamia assistita sta soffrendo tuttora, se mi chiedete invece se sono soddisfatta la mia riposta è si perché veramente, come mai prima di ora, ho assistito a una volontà di sgretolare atti che hanno un significato. C’è stato un accanimento contro la mia assistita che è stata messa sul banco degli imputati e non mi riferisco ai difensori ma a quello che ho letto sui giornali, sono stati distorti gli atti». «Per la mia assistita – ha detto ancora la legale – è pesantissimo quello che sta subendo perché deve tenere la tv spenta, mentre le arrivano messaggini con pezzi di articoli di giornali. Sono state diffuse le sue generalità, è stata identificata con nome e cognome: una campagna che non avevo mai visto». «Ho veramente letto di tutto di questo processo – ha detto ancora la Bongiorno – ed ero stufa di leggere piccoli pezzettini di atti isolati mentre oggi il giudice ha dato una risposta a questa frammentazione».