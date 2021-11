E venne il giorno di Bibbiano: Foti condannato (ma gli affidi non c’entrano…)

«È stata messa sul banco degli imputati la psicoterapia». La conclusione degli avvocati Giuseppe Rossodivita e Girolamo Coffari, difensori dello psicoterapeuta Claudio Foti, è chiara: il loro assistito, condannato a 4 anni per lesioni e abuso d’ufficio in abbreviato nel processo sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza, è paragonabile a Galileo Galilei, da un lato, e ad Enzo Tortora da un altro. Anche perché Foti, che del processo tristemente noto come “Angeli e Demoni”, denominazione che tra qualche giorno non potrà più essere usata in nome del principio della presunzione d’innocenza, è forse il volto più noto, in realtà con gli affidi illeciti non c’entra proprio nulla. Foti, assolto dall’accusa di frode processuale, è stato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e sospeso dall’esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta per altri due.

Il primo capitolo della vicenda giudiziaria che ha diviso opinione pubblica e politica italiana si chiude dunque così, con la condanna dello psicoterapeuta da un lato, 19 rinvii a giudizio, un’assoluzione e quattro proscioglimenti. Tra le persone per le quali inizierà il processo Federica Anghinolfi, ex dirigente dei servizi sociali della val d’Enza, alla quale la procura contestava 64 capi d’imputazione sui 108 totali, dalla frode processuale alla violenza privata, passando per falsa perizia ed abuso d’ufficio. Per lei il gup ha disposto l’assoluzione per due accuse di falso ideologico, così come per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, rinviato invece a giudizio per abuso d’ufficio. Ed è proprio questa l’accusa cardine di tutto il processo, un processo, hanno denunciato al termine della lettura del dispositivo i legali di Foti, già celebrato sulla stampa. «La situazione ambientale di questo tribunale, evidentemente, è stata fortemente condizionata dal processo mediatico – ha spiegato Rossodivita -. Ovviamente faremo appello, continuiamo ad avere fiducia nella giustizia, ma soprattutto nel fatto che viviamo in uno Stato di diritto. Il processo è stato fortemente condizionato dalla costruzione mediatica: Foti non era accusato dei fatti riportati dalla stampa, non ha mai avuto a che fare con minori. Ma molti giornalisti hanno avuto con lui lo stesso atteggiamento avuto con un’altra persona, poi assolta in appello: Enzo Tortora».