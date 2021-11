Draghi: «La crisi climatica? I soldi non sono un problema, usiamoli in fretta»

Per contrastare il cambiamento climatico, «i soldi non sono un problema, se vogliamo usarli bene». A sottolinearlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Cop26 a Glasgow. «Dobbiamo costruire sull’accordo stretto al G20 – continua – per agire più velocemente. Dobbiamo mettere insieme il settore privato e quello pubblico. Il primo ministro Boris Johnson ha sottolineato l’ammontare di denaro a disposizione: sono decine di bilioni». «Ma ora li dobbiamo usare – continua – dobbiamo trovare un modo intelligente di spenderli e di spenderli velocemente. Prima di tutto occorre che le banche internazionali di sviluppo, e specialmente la Banca Mondiale, condividano con il settore privato i rischi che quest’ultimo non può sopportare. Servono piattaforme nazionali, in cui le banche multilaterali di sviluppo possano condividere i rischi e rendere questi soldi utilizzabili».

I capi di Stato e di governo del mondo intero dovrebbero «imparare» dai giovani, che hanno portato la lotta al cambiamento climatico “in cima” all’agenda politica. E dovrebbero anche “ascoltarli”, ha poi sottolineato il presidente Draghi. «Negli ultimi anni – ha affermato – i giovani ci hanno fatto un favore, portando l’agenda climatica in cima al dibattito politico. I giovani che sono stati al centro della Pre-Cop di Milano: qui a Glasgow dobbiamo renderli orgogliosi».

«I giovani devono essere al centro di questo processo – continua Draghi – vogliamo trasformare l’evento “Youth for Climate” tenutosi a Milano in un appuntamento regolare per tutte le Cop. Le generazioni future ci giudicheranno per quello che riusciamo a fare, o per ciò che non riusciamo a fare. Dobbiamo coinvolgerli, ascoltarli e, soprattutto, imparare da loro», ha affermato ancora Draghi.Alla Cop26 di Glasgow «dobbiamo andare oltre quello che abbiamo fatto al G20» di Roma, aggiunge il presidente Draghi.

«Dobbiamo accelerare il nostro impegno a mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi. Dobbiamo fare leva sull’accordo del G20», per «agire più velocemente e in modo più deciso». E il presidente americano Joe Biden, intervenendo alla Cop 26 di Glasgow, ha dichiarato che per contrastare il cambiamento climatico «questo è il decennio decisivo. Gli occhi della storia sono su di noi. E la domanda è semplice. Agiremo? Faremo quanto necessario? Saremo capaci di afferrare l’enorme opportunità davanti a noi? O condanneremo le prossime generazioni a soffrire? Questo è il decennio che determinerà la risposta», ha ribadito.