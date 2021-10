Più di 100 milioni di Green pass scaricati

Con l’introduzione dell’obbligo di esibire il passaporto verde sul lavoro, i Green pass scaricati superano quota 100 milioni. Sono 100.595.790, per l’esattezza. Solo ieri sono state 773.829 di certificazioni verdi in più. Il picco si è registrato proprio tra il 14 e il 16 ottobre, a cavallo dell’entrata in vigore dell’obbligo, quando sono stati scaricati oltre 2,5 milioni di Green pass.

Nonostante le proteste di piazza e i blocchi su alcuni luoghi di lavoro, dunque, gli italiani si sono affrettati a farsi trovare in regola per tempo per non rischiare giornate di lavoro.