Unicost, il presidente del Tribunale di Palermo è il il direttore del nuovo Centro Studi e della rivista

E’ Antonio Balsamo, 57 anni, palermitano, magistrato di riconosciuta esperienza professionale e competenza scientifica, il direttore del nuovo Centro Studi e della rivista del gruppo Unicost. La nomina è stata decisa oggi in una partecipata riunione del Comitato direttivo centrale del gruppo Unicost, tenutasi a Roma.

Antonio Balsamo è stato presidente della Corte di Assise di Caltanissetta che ha celebrato i nuovi processi per le stragi di Capaci e di via D’Amelio, poi magistrato della Corte di Cassazione e consigliere giuridico della rappresentanza italiana all’Onu, è attualmente presidente del Tribunale di Palermo.

Mirella Cervadoro, direttore responsabile della rivista, in pensione da luglio di quest’anno, già presidente di sezione della Corte di Cassazione, è stata la presidente dell’assemblea costituente di Unicost che ha concluso i suoi lavori il 3 luglio 2021, con l’elezione della nuova dirigenza.

La Direzione nazionale di Unicost in una nota comunica anche che «i vicedirettori sono Francesco Terrusi, giudice della Corte di Cassazione, civilista, esperto di diritto di famiglia, diritto societario e fallimentare, componente delle SS.UU., e il giovane Santi Bologna, g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, tra gli ideatori del nuovo ambizioso progetto della rivista targata Unicost. A loro va la nostra riconoscenza per l’impegno che assumono ed il nostro in bocca al lupo per la bellissima avventura che si apprestano a vivere»