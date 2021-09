Salvini: “Gratteri? Stima e rispetto, ma sui referendum si sbaglia”

«Nicola Gratteri è una persona che stimo e rispetto. È un uomo di legge che parla poco e rischia tanto. Sui referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e sulla riforma Cartabia abbiamo due visioni diverse. La giustizia così come è organizzata oggi non funziona perché ci sono 5 milioni di processi in arretrato». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in Calabria per il tour elettorale, intervistato a “20.20” su “L’altro Corriere Tv”. «Gratteri dice che i referendum e la riforma Cartabia sono un rischio, io penso siano una grande opportunità per i magistrati liberi come lui. Per la casta, che chiacchiera tanto e lavora poco, questi referendum sono sicuramente un rischio».